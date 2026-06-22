Μπήκε δυνατά με Πένια, Καμαρά, Tσάπρα και έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον παίρνει όποιον θέλει!

Ο Πένια ,ο Καμαρά και ο Τσάπρας είναι οι τρεις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού και είναι και τρεις παίκτες, που είναι στα θέλω του προπονητή και αποτελούσαν τους πρώτους στόχους στις θέσεις.

Για την θέση του τερματοφύλακα φυσικά στόχος του Παναθηναϊκού ήταν ο Βλαχοδήμος, αλλά ο Οδυσσέας δεν θέλει να επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα. Και από την στιγμή, που το θέμα Βλαχοδήμου τελείωσε ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για να βρει τοπ τερματοφύλακα. Ο Πένια ήταν ο πρώτος στόχος, αυτός, που ήθελε ο Νιίστρουπ και αυτός που είχε βάλει πρώτο στην λίστα ο Κοτσόλης από τον Απρίλιο. Μιλάμε για γκολκίπερ που έχει αγωνιστεί σε τοπ επίπεδο με την Μπαρτσελόνα πέρυσι έπαιξε στην Ελτσε στην Λα Λίγκα και έχει ένα βασικό στοιχείο, που θέλει ο Νιίστρουπ. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, ώστε να βοηθάει στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω και παίζει έξω από την περιοχή του, έτσι ώστε όταν η ομάδα του πιέζει ψηλά και χάνει την μπάλα να λειτουργεί σαν κεντρικός αμυντικός και να κόβει. Φυσικά μιλάμε για έναν γκολκίπερ, που είναι καλός και κάτω από τα δοκάρια και με βάση τα στοιχεία του είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας, που έχει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια.

Ο Καμαρά ήταν να έρθει από τον Γενάρη, αλλά δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ. Είναι ένας 23χρονος σύγχρονος αμυντικός χαφ, με πολλά τρεξίματα, σωστές τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο, όταν αμύνεται , ψηλός και με καλή τεχνική που τον βοηθάει να περνάει σωστά την πάσα είτε κάθετα, είτε στα άκρα. Ο Νιίστρουπ τον είδε του άρεσε και ζήτησε να αποκτηθεί και το έκανε ο Κοτσόλης μετά από ενέργειες, που ξεπέρασαν τις αντιρρήσεις των μάνατζέρ του, που ήθελαν να περιμένουν, για να τον πάνε σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Ο Κοτσόλης μίλησε προσωπικά με τον παίκτη και την οικογένειά του, ο Καμαρά είπε ναι στον Παναθηναϊκό και οι μάνατζερ του ακολούθησαν. Τον Καμαρά τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό

Καθαρή νίκη επί του Ολυμπιακού πέτυχε ο Παναθηναϊκός και με την απόκτηση του Τσάπρα . Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, όπως και τον Καμαρά πίεσε τον παίκτη και τον Λεβαδειακό, αλλά ο Αλαφούζος με προσωπικές ενέργειες τον έκλεισε. Οι «πράσινοι» πήραν το καλύτερο δεξί μπακ του πρωταθλήματος μαζί με τον Τσάπρα και ήδη έχουν πετύχει μεγάλη αναβάθμιση στην άμυνα.

Είναι φανερό, ότι μεταγραφικά ο Παναθηναϊκός κινείται σύμφωνα με το πραγματικό του μέγεθος και παίρνει όποιον θέλει και είναι διαθέσιμος από την ελληνική αγορά και όχι μόνο. Οι «πράσινοι» σιγά-σιγά και ταπεινά χτίζουν την ομάδα, που θέλει ο Νιίστρουπ τη νέα σεζόν. Αρχισαν από τον τερματοφύλακα, τον αμυντικό χαφ, το δεξί μπακ συνεχίζουν με στόπερ(Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν), αριστερό μπακ(όχι Βήχος), επιθετικό και εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός κινείται μεθοδικά και κάνει αναβάθμιση στο ρόστερ σε συγκεκριμένες θέσεις. Και φέρνει παίκτες, που είναι πρώτοι στόχοι. Πλέον φαίνεται -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ-ότι υπάρχει και πλάνο και σωστός προγραμματισμός. Μέχρι πέρυσι οι μεταγραφές ήταν ότι κάτσει , φέτος πάνε με βάση τα θέλω του προπονητή και του σκάουτινγκ που έχει κάνει ο Κοτσόλης από τότε που ήρθε. Και ο Κοτσόλης είναι αυτός, που κάνει την διαφορά, όχι μόνο με τον προγραμματισμό του, αλλά με τον άψογο χαρακτήρα του, που είναι ο χαρακτήρας, που πρέπει να έχει όποιο στέλεχος δουλεύει στον Παναθηναϊκό. Και σε άψογη συνεργασία με τον προπονητή, προχωράει σε μεταγραφές, που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα. Και οι επόμενοι παίκτες, που θα έρθουν θα το δείξουν και αυτοί….

Ο Νιίστρουπ στις πρώτες του δηλώσεις έδωσε το στίγμα του. Είπε ότι «με 4 γκολ στα τελευταία 11 ματς πρωταθλήματος-που έγινε την σεζόν που τελείωσε- πρωτάθλημα δεν μπορείς να πάρεις και αυτό πρέπει να αλλάξει», ότι «με -20 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο δεν γίνεται να μην κάνεις αλλαγές στο ρόστερ», ότι «έχω μάθει να ζω με πίεση και μου αρέσει, αφού πίεση είχα και στην κορυφαία ομάδα της Δανίας την Κοπεγχάγη» και «στόχος στην αρχή να έρθουν τα αποτελέσματα και σιγά -σιγά να βελτιώνεται η ομάδα και το ποδόσφαιρο που θα παίζει».