Μουντιάλ 2026: Αργεντινή και Γαλλία «κλειδώνουν» πρόκριση στους «32» – Τα σενάρια της 12ης ημέρας

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με τη 12η αγωνιστική ημέρα, με τα βλέμματα να στρέφονται στα Group I και Group J, όπου τέσσερις ομάδες έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν από νωρίς την πρόκρισή τους στη φάση των «32».

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την κορυφή του Group J, ενώ η Ιορδανία κοντράρεται με την Αλγερία, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση μετά τις ήττες που γνώρισαν στην προηγούμενη αγωνιστική.

Στο Group I, η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ιράκ, την ώρα που η Νορβηγία θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη. Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκονται μία… ανάσα από την πρόκριση, ενώ Ιράκ και Σενεγάλη αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς στη διοργάνωση. Η Νορβηγία θα εξασφαλίσει θέση στη φάση των «32» σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Σενεγάλη. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, η οποία θα «σφραγίσει» την πρόκριση αν επικρατήσει του Ιράκ.

Στο Group J, η Αργεντινή προέρχεται από την εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Αλγερία, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει χατ-τρικ. Η «αλμπισελέστε» θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα νοκ άουτ, όπου θα αντιμετωπίσει τη δεύτερη ομάδα του Group H στο Μαϊάμι στις 3 Ιουλίου, εφόσον νικήσει την Αυστρία και η Ιορδανία δεν επικρατήσει της Αλγερίας. Αντίστοιχα, η Αυστρία μπορεί να βρεθεί στην κορυφή του ομίλου εφόσον νικήσει την Αργεντινή και η Αλγερία δεν καταφέρει να κερδίσει την Ιορδανία.

Όσον αφορά τα σενάρια αποκλεισμού, η Αλγερία θα αποχαιρετήσει τη διοργάνωση αν ηττηθεί από την Ιορδανία και η Αυστρία αποφύγει την ήττα από την Αργεντινή. Το ίδιο ισχύει και για την Ιορδανία, η οποία θα μείνει εκτός συνέχειας σε περίπτωση ήττας από την Αλγερία και παράλληλα θετικού αποτελέσματος της Αργεντινής απέναντι στην Αυστρία.

Tο τηλεοπτικό πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ημέρας:

20:00 Αργεντινή – Αυστρία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

00:00 Γαλλία – Ιράκ ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη ΕΡΤ 1 (23/06)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ (23/06)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 1-1 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ1 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 6-0 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ 3-0 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ 2-0 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-1 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ1

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 7-1 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1-0 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 2-1 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ 0-0 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-2 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 5-1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-1 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 4-0 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ 1-1 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2-2 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 0-0 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-3 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ 0-0 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ 1-1 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-0 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ 2-2 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-1 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ1 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ1

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 3-0 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 3-1 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤΡ1 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 1-1 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 1-3 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ ΕΡΤ1 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 4-2 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-0 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 28/06 22:00 2Α-2Β ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 29/06 20:00 1C-2F ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ1 29/06 23:30 1E-3ABCDF ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ1 30/06 04:00 1F-2C ΜΟΝΤΕΡΕΪ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 30/06 20:00 2E-2I ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 00:00 1I-3CDFGH ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 04:00 1Α-3CEFHI ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 01/07 19:00 1L-3EHIJK ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01/07 23:00 1G-3AEHIJ ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 02/07 03:00 1D-3BEFIJ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02/07 22:00 1H-2J ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 02:00 2K-2L ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03/07 06:00 1B-3EFGIJ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ1 03/07 21:00 2D-2G ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ1 04/07 01:00 1J-2H ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04/07 04:30 1K-3DEIJL ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 04/07 20:00 W73-W75 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 00:00 W74-W77 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05/07 23:00 W76-W78 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 W79-W80 ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 W83-W84 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 W81-W82 ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 W85-W87 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 W89-W90 ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 ΜΑΪΑΜΙ-ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ