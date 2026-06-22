Μουντιάλ 2026: Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία, η Ισπανία ξέσπασε! - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ο Μο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο στην πρώτη νίκη της ιστορίας της σε Μουντιάλ, η Ισπανία «διέλυσε» τη Σαουδική Αραβία, ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι απέσπασε σπουδαία ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη – Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Βελγίου με το Ιράν.
Η 11η αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ 2026 είχε πρωταγωνιστές την Αίγυπτο, την Ισπανία και το εντυπωσιακό Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο συνέχισε να κλέβει τις εντυπώσεις απέναντι σε ακόμα μία παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Στο Μαϊάμι, το Πράσινο Ακρωτήρι απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Ουρουγουάη και παρέμεινε στο… κόλπο της πρόκρισης στο Group H. Οι «Γαλάζιοι Καρχαρίες», που είχαν ήδη βάλει δύσκολα στην Ισπανία στην πρεμιέρα τους, έδειξαν ξανά την ανταγωνιστικότητά τους.
Ο Κέβιν Πίνα άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ, ενώ η ομάδα του επέστρεψε από δύσκολη θέση στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό. Με το αποτέλεσμα αυτό, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έφτασαν τους δύο βαθμούς, με τη μάχη της πρόκρισης να παραμένει ανοιχτή μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Νωρίτερα, η Ισπανία αντέδρασε μετά τη μέτρια εικόνα της στην πρεμιέρα και επικράτησε με εμφατικό τρόπο (4-0) της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δώνη. Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε λογαριασμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, γράφοντας ιστορία ως ο όγδοος νεαρότερος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ σημείωσε δύο τέρματα, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από αυτογκόλ του Χασάν Αλ Ταμπακτί.
Η «ρόχα» έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ, την ώρα που η ομάδα του Έλληνα τεχνικού καλείται να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της.
Group H
- Ισπανία 4 (4-0)
- Ουρουγουάη 2 (3-3)
- Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2)
- Σαουδική Αραβία 1 (1-5)
Στο Λος Άντζελες, Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες. Οι Βέλγοι παρέμειναν χωρίς νίκη στον όμιλο, με τον Ρούντι Γκαρσία να κάνει λόγο για έλλειψη αποτελεσματικότητας και τον Ρομέλου Λουκάκου να στέκεται στη διαχείριση των συναισθημάτων της ομάδας του. Από την άλλη, το Ιράν είδε ένα γκολ του Μεχντί Ταρεμί να ακυρώνεται για οριακό οφσάιντ, χάνοντας την ευκαιρία να φύγει με το «τρίποντο».
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Αίγυπτος επικράτησε με 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και ανέβηκε στην κορυφή του Group G. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος πέτυχε το γκολ που έδωσε προβάδισμα στους «Φαραώ» και παράλληλα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από την αφρικανική χώρα που σκοράρει σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ.
Ο αρχηγός της Αιγύπτου συνέβαλε καθοριστικά στην πρώτη νίκη της χώρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, 92 χρόνια και 25 ημέρες μετά την παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση.
Η ισοπαλία ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν νωρίτερα μέσα στην ημέρα έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία στη νίκη της Αιγύπτου, η οποία πλέον πηγαίνει στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων με προβάδισμα δύο βαθμών.
Group G
- Αίγυπτος 4 (4-2)
- Ιράν 2 (2-2)
- Βέλγιο 2 (1-1)
- Νέα Ζηλανδία 1 (3-5)
Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
GROUP A
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
ΣΚΟΡ
11/06
22:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
12/06
05:00
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ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
18/06
19:00
ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΑ
19/06
04:00
ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ
25/06
04:00
Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
ΜΟΝΤΕΡΕΪ
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25/06
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ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
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ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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14/06
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20/06
01:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ
ΒΟΣΤΩΝΗ
20/06
03:30
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25/06
01:00
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20/06
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21/06
03:00
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25/06
23:00
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23:00
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ΣΙΑΤΛ
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04:00
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21/06
22:00
ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
22/06
04:00
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ
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06:00
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ΕΡΤ1
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06:00
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ΑΤΛΑΝΤΑ
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01:00
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ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
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03:00
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ΧΙΟΥΣΤΟΝ
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03:00
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ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΗ
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ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
23/06
00:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
23/06
03:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΡΤ1
26/06
22:00
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΒΟΣΤΩΝΗ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
26/06
22:00
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ
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20:00
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