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Μακάμπι Τελ Αβίβ: Κοντά σε συμφωνία με τον Ρισόν Χολμς – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Κοντά σε συμφωνία με τον Ρισόν Χολμς – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ
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Η «ομάδα του λαού» επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της ενόψει της νέας σεζόν, καθώς φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό ψηλό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport 5», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, με τη Μακάμπι να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Αμερικανού σέντερ.

Ο Χολμς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Παναθηναϊκό, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς αποχώρησε από το «τριφύλλι» στα τέλη Μαρτίου. Η παρουσία του στους «πράσινους» αποτέλεσε την πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία της καριέρας του, έπειτα από πολυετή θητεία στο ΝΒΑ.

Μετά την αποδέσμευσή του παρέμεινε ελεύθερος, όμως όλα δείχνουν πως βρίσκεται κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Μακάμπι να επιθυμεί να ενισχύσει τη ρακέτα της με την προσθήκη ενός παίκτη με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Στη Euroleague της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χολμς κατέγραψε 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19 συμμετοχές.

Παράλληλα, στην GBL μέτρησε 8,4 πόντους και 4,1 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 14 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος περίπου 19 λεπτά κατά μέσο όρο.

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