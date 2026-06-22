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Παναθηναϊκός: Η νέα εποχή ξεκινάει με την επίσημη παρουσίαση της μεγάλης επιστροφής Ομπράντοβιτς!

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, «σφραγίζεται» με την επίσημη παρουσίαση, σηματοδοτώντας παράλληλα και την έναρξη της νέας εποχής στο «τριφύλλι». 

Παναθηναϊκός: Η νέα εποχή ξεκινάει με την επίσημη παρουσίαση της μεγάλης επιστροφής Ομπράντοβιτς!
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Η 21η Ιουνίου αποτέλεσε μία ξεχωριστή ημερομηνία για τον Παναθηναϊκό, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του πολυνίκη προπονητή της ομάδας, εξέλιξη που, φυσικά, προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Η νέα εποχή με τον Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία θα «σφραγιστεί» το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06, 13:00), όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του, στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.

Ο «Ζοτς» αναμένεται να τοποθετηθεί για τη νέα του θητεία στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR, να αναφερθεί στο πλάνο της επόμενης ημέρας και να απαντήσει σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου, σε μια παρουσίαση που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινείται, φυσικά, κι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για τον Σέρβο προπονητή έξω από το Telekom Center Athens, με τη Θύρα 13 να απευθύνει σχετικό κάλεσμα προς τον κόσμο.

Το T-Center θα αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου. Το κάλεσμα της Θύρας 13 είναι για τη Δευτέρα (22/06) στις 12:30.

https://www.instagram.com/p/DZ2ewjWIMKt/

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