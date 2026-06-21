Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα και εγκαινιάζει μια νέα, χρυσή εποχή στην ιστορία του, με τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την απόλυτη κυριαρχία των «πρασίνων» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, να επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποιώντας ότι ο Σέρβος τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε με ένα τρομερό εικαστικό στα social media τον 66χρονο προπονητή και πάλι στην «πράσινη» οικογένεια.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: