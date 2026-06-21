· Παναθηναϊκός

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του... Βασιλιά

Λίγα λεπτά μετά τη κοινή φωτογραφία Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεγάλη επιστροφή. 

 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του... Βασιλιά
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Λίγα λεπτά μετά την... ιστορική φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μια λιτή ανακοίνωση, γεμάτη... ουσία, επισφράγισε τη μεγάλη επιστροφή.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…

https://www.instagram.com/p/DZ2J2xCs9X7/
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