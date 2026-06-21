Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του... Βασιλιά
Λίγα λεπτά μετά τη κοινή φωτογραφία Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεγάλη επιστροφή.
Λίγα λεπτά μετά την... ιστορική φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μια λιτή ανακοίνωση, γεμάτη... ουσία, επισφράγισε τη μεγάλη επιστροφή.
Αναλυτικά ανέφερε:
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…