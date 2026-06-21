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Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Ο Άρχοντας των τίτλων στο Βασίλειό του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανακοίνωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε σάρκα και οστά στα όνειρα όλων των φίλων του Παναθηναϊκού. Ο κορυφαίος τεχνικός της ιστορίας είναι και πάλι σπίτι του. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Ο Άρχοντας των τίτλων στο Βασίλειό του
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'Σαν να μην πέρασε μια μέρα"... Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εν συνεχεία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, με όνειρα, με φιλοδοξίες και μια δόση μελαγχολίας τη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόζαρε αγκαλιά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Σούνιο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:

"Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…"

https://www.instagram.com/p/DZ2J2xCs9X7/
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