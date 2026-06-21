Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Ο Άρχοντας των τίτλων στο Βασίλειό του

'Σαν να μην πέρασε μια μέρα"... Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και εν συνεχεία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, με όνειρα, με φιλοδοξίες και μια δόση μελαγχολίας τη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόζαρε αγκαλιά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Σούνιο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:

"Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.

Η ιστορία συνεχίζεται…"