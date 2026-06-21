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Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το οποίο περιλαμβάνει και τις... προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε μετά απο 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό και η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, υπάρχουν κι οι προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Ζοτς, τον οποίο αποκάλεψε «μεγάλο αδερφό» κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

https://www.instagram.com/p/DZ2ewjWIMKt/
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