Παναθηναϊκός: «Τρέλα» στον κόσμο για Ομπράντοβιτς, ετοιμάζει υποδοχή – Κάλεσμα από τη Θύρα 13

Σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινείται ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR, μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Η 21η Ιουνίου αποτελεί ήδη μία ξεχωριστή ημερομηνία για το «τριφύλλι», καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του πολυνίκη προπονητή στους «πράσινους», εξέλιξη που προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Δευτέρα (22/6), όταν στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο T-Center. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για τον Σέρβο προπονητή έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας, με τη Θύρα 13 να απευθύνει σχετικό κάλεσμα προς τον κόσμο.

Όλα δείχνουν πως το T-Center θα αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Το κάλεσμα της Θύρας 13 είναι για τη Δευτέρα (22/06) στις 12:30 έξω από το «T-Center».