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Ταρέμι: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε το Βέλγιο»

Ο Μεχντί Ταρέμι εξέφρασε την άποψή του ότι το Ιράν θα μπορούσε να κερδίσει το Βέλγιο αν είχε περισσότερη εμπειρία από διεθνείς αγώνες.

Ταρέμι: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε το Βέλγιο»
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Την άποψη ότι το Ιράν άξιζε κάτι περισσότερο από την ισοπαλία απέναντι στο Βέλγιο εξέφρασε ο Μεχντί Ταρέμι μετά το τελικό 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ομάδα του Ιράν άντεξε την πίεση των Βέλγων και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Μάλιστα, στο 25ο λεπτό ο Μεχντί Ταρέμι κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε, έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ταρέμι εμφανίστηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πως η ομάδα του είχε τις προϋποθέσεις για να φύγει με το τρίποντο.

Όσα δήλωσε ο Ταρέμι:

«Αν είχαμε περισσότερη εμπειρία από διεθνείς αγώνες, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εμφάνιση από εμάς. Το γκολ που πετύχαμε ήταν δουλεμένο στην προπόνηση, αλλά δυστυχώς ήταν οφσάιντ. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε τον στόχο μας.»

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