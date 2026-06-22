A Bola: «Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, ωστόσο τα τελευταία δημοσιεύματα από την Πορτογαλία δείχνουν πως η παραμονή του στην Μπενφίκα είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Το πρωτοσέλιδο της πορτογαλικής «A Bola», το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου, ανέφερε:

«Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Μπεσίκτας εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Παυλίδη, και ήταν έτοιμη να προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Το πρωτοσέλιδο της «A Bola»: