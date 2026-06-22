· Μπενφίκα

A Bola: «Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης θα παραμείνει στην Μπενφίκα, σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola».

A Bola: «Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων, ωστόσο τα τελευταία δημοσιεύματα από την Πορτογαλία δείχνουν πως η παραμονή του στην Μπενφίκα είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο.

Το πρωτοσέλιδο της πορτογαλικής «A Bola», το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου, ανέφερε:

«Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Μπεσίκτας εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Παυλίδη, και ήταν έτοιμη να προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Το πρωτοσέλιδο της «A Bola»:

untitled.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
10:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο μάνατζερ του Τουμπά πήρε θέση για τα σενάρια με Ρωσία

10:31 MUNDIAL

Ταρέμι: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε το Βέλγιο»

10:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Υπογράφει σήμερα ο Αλέσιο Λίσι, πρώτη προπόνηση το απόγευμα

10:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

A Bola: «Ο Παυλίδης μένει στην Μπενφίκα»

09:47 OPINION

Μπήκε δυνατά με Πένια, Καμαρά, Tσάπρα και έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον παίρνει όποιον θέλει!

09:16 SUPER LEAGUE

«Πετάει» για Ολλανδία ο Παναθηναϊκός

09:12 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή και Γαλλία «κλειδώνουν» πρόκριση στους «32» – Τα σενάρια της 12ης ημέρας

08:44 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Κοντά σε συμφωνία με τον Ρισόν Χολμς – Όσα αναφέρουν στο Ισραήλ

08:29 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί της Αιγύπτου μετά την ιστορική νίκη της

08:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Η νέα εποχή ξεκινάει με την επίσημη παρουσίαση της μεγάλης επιστροφής Ομπράντοβιτς!

08:00 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Πράσινο Ακρωτήρι «ονειρεύεται» πρόκριση στα νοκ άουτ – Η… παραμυθένια πορεία του

07:42 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία, η Ισπανία ξέσπασε! - Το πανόραμα της διοργάνωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας