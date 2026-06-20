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«Πρόταση 40 εκατ. ευρώ της Μπεσίκτας για Παυλίδη»

Η Μπεσίκτας φαίνεται να είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με την «A Bola».

«Πρόταση 40 εκατ. ευρώ της Μπεσίκτας για Παυλίδη»
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Το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη παραμένει «ζεστό», με τους Τούρκους να εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola», η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει αυξήσει σημαντικά την αρχική της προσφορά προς την Μπενφίκα, χωρίς ωστόσο να έχει καταθέσει ακόμη επίσημη πρόταση.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησαν με πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον 27χρονο φορ. Στη συνέχεια, το ποσό ανέβηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Μπεσίκτας είναι πλέον έτοιμη να προσφέρει 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανά μπόνους επίτευξης στόχων.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Αετοί» της Λισαβόνας φέρονται να έχουν θέσει ως κατώτατο όριο διαπραγμάτευσης τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρούν ότι ανταποκρίνεται στην αξία και την προοπτική του ποδοσφαιριστή.

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