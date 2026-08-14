Παναθηναϊκός: Στον… αέρα τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κράλοβε

Στις 12:00 το μεσημέρι τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, για τα playoffs του Conference League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε, για τα playoffs του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε, για τα playoffs του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Θύρες Τελική τιμή

17 / 19 / 35 20 €

3 / 15 / 33 30 €

5 / 13 / 23 / 31 40 €

7 / 11 60 €

9 70 €

29 90 €

P1 / P2 205 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο info@paotickets.gr.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr.