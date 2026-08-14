Ζάρας: «Μπάσκετ, ευχαριστώ για όλα»

Τέλος σε μια μεγάλη και εξαιρετική καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Θοδωρής Ζάρας ο οποίος μέσα από ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε την απόφαση του με ένα άκρως συγκινησιακό μήνυμα.

Αναλυτικά:

«Μπαίνοντας πριν από πολλά χρόνια, σε ένα ανοιχτό γήπεδο στη Σταυρούπολη, στην οδό Μπουμπουλίνας, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εκεί ξεκινούσε το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής μου.

Μεγαλώνοντας, μαζί με την αγάπη για το μπάσκετ ήρθαν οι φιλοδοξίες, οι χαρές, οι απογοητεύσεις και οι αδικίες που τότε δυσκολευόμουν να καταλάβω. Με τα χρόνια όμως έμαθα πως όλα έχουν τον λόγο τους. Η δουλειά, η επιμονή, το πείσμα και λίγη τύχη μου έδωσαν την ευκαιρία να ζήσω μια διαδρομή που ξεπέρασε κάθε παιδικό μου όνειρο.

Και σήμερα, που αυτή η διαδρομή ως αθλητής ολοκληρώνεται, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το μπάσκετ μού χάρισε πολλά περισσότερα από μια καριέρα. Μου χάρισε εμπειρίες, ταξίδια, ανθρώπους που έγιναν φίλοι ζωής και στιγμές που θα κουβαλώ για πάντα. Πάνω απ’ όλα, μου έμαθε τον σεβασμό για το παιχνίδι, για τους συμπαίκτες, τους αντιπάλους και όλους όσοι υπηρετούν αυτό το άθλημα.

Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει χωρίς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που θυσίασε πολλά για να κυνηγήσω το όνειρό μου.

Στη γυναίκα μου, την Ιωάννα, που έβαλε πολλές φορές τη δική της πορεία σε δεύτερη μοίρα, ώστε εγώ να μπορέσω να φτάσω όσο πιο ψηλά γινόταν, την ώρα που δημιουργήσαμε μία υπέροχη οικογένεια με την αγαπημένη μας Μαριέτα.

Στον Παναγιώτη,που πορευτήκαμε μαζί σχεδόν από τα πρώτα μου βήματα μέχρι σήμερα.

Και σε όλους τους προπονητές, συμπαίκτες, διοικήσεις, συνεργάτες και φιλάθλους που αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής.

Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Για όλα όσα έζησα, για όλους όσοι γνώρισα και για κάθε στιγμή που με διαμόρφωσε.

Και αν κάτι κρατώ από αυτή την πορεία, είναι ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται όταν τα υπηρετείς με αγάπη, δουλειά, επιμονή και σεβασμό.

Ευχαριστώ, μπάσκετ. Για όλα».

Λίγη ώρα αργότερα ήταν η σειρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να συγχαρεί τον πρώην, πλέον, αθλητή για την πορεία του στον χώρο και να ανακοινώσει πως ο Ζάρας αναλαμβάνει υπεύθυνος του Αναπτυξιακού προγράμματος της ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Θοδωρής Ζάρας ολοκληρώνει μία σπουδαία διαδρομή σχεδόν 20 ετών ως αθλητής του μπάσκετ, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών, αντιπάλων και φιλάθλων με την παρουσία, το ήθος και την αφοσίωσή του στο άθλημα.

Ο ΠΑΟΚ τον συγχαίρει για όσα πέτυχε, για τον τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια και για το παράδειγμα που αποτέλεσε εντός και εκτός γηπέδων.Για εμάς, όμως, το σημερινό «αντίο» δεν είναι αποχαιρετισμός.

Ο Θοδωρής παραμένει μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ καθώς ξεκινά τη νέα σελίδα της επαγγελματικής του διαδρομής, από τον ΠΑΟΚ και από μία διαφορετική θέση. Θα συνεχίσει να προσφέρει στο μπάσκετ και στην ομάδα μας ως Yπεύθυνος Αναπτυξιακού προγράμματος.

Θοδωρή, συγχαρητήρια για όσα πέτυχες ως αθλητής. Καλή αρχή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου».