· Περιστέρι

Στο Περιστέρι ο Χατζηδάκης

Την απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη ανακοίνωσε η ομάδα του Περιστερίου. 

Στο Περιστέρι ο Χατζηδάκης
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Σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, καθώς το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Μανώλη Χατζηδάκη, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 26χρονος σέντερ θα ενισχύσει με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών της ομάδας στις υποχρεώσεις της στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το βιογραφικό του

Ο Μανώλης Χατζηδάκης γεννήθηκε στη Λέρο στις 21 Απριλίου του 2000, έχει ύψος 2.08 και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Τον Ιούνιο του 2016 εντάχθηκε στην ΑΕΚ, η οποία απετέλεσε τον πρώτο σταθμό της επαγγελματικής του διαδρομής. Δόθηκε δανεικός στο Μαρούσι (2018-2019) ενώ το 2019-20 έπαιξε στον Κόροιβο Αμαλιάδας. Το 2020-21 επέστρεψε στο Μαρούσι ( 9.1 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 22 αγώνες στην Α2) και ακολούθησε μια διετία στον Κολοσσό Ρόδου.

Στη συνέχεια την αγωνιστική περίοδο 2023-24 αγωνίστηκε ξανά στην ΑΕΚ με την οποία είχε σε 34 αγώνες της Stoiximan GBL και του BCL 3.1 πόντους μέσο όρο, 1.6 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ σε 11.2 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη χρονιά (2024-2025) φόρεσε την φανέλα του Άρη και σε 41 παιχνίδια στη Stoiximan GBL και το EuroCup είχε 3.8 πόντους μέσο όρο, 2.7 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ σε 14.2 λεπτά συμμετοχής.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στο Μαρούσι και σε 17 παιχνίδια στη Stoiximan GBL είχε 2.5 πόντους και 1.6 ριμπάουντ σε 9.9 λεπτά συμμετοχής.

Είναι διεθνής με τις ομάδες U16 και U18 και έχει στελεχώσει την Εθνική Ανδρών».

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