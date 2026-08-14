Επίσημα στην Εφές ο Ράσελ

Όπως αναμενόταν στην Τουρκία και την Εφές θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νταρόν Ράσελ.

Ο 28χρονος θα ενισχύσει το ρόστερ του Πάμπλο Λάσο και θα δώσει σημαντικές λύσεις στην περιφερειακή γραμμή, τη σεζόν 2026-27. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φανέλα της Ναπόκα, έχοντα μ.ο 19.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.

Αναλυτικά:

«Καλωσόρισες στην Αναντολού Εφές, Ντάρον Ράσελl!

Ο Ντάρον Ράσελ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην U-BT Cluj-Napoca, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του EuroCup και, παράλληλα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρουμανίας με την ομάδα του, αναδείχθηκε MVP της τελικής σειράς.

Ο Ράσελ θα αγωνιστεί για την ομάδα μας τη σεζόν 2026-2027.

Καλωσόρισες,!»