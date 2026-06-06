Μπενφίκα: Στα 50 εκατ. ευρώ η τιμή πώλησης του Παυλίδη

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα από την Τουρκία συνδέουν τον Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπεσίκτας, η οποία φέρεται έτοιμη να προσφέρει περίπου 20 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της O Jogo, η Μπενφίκα δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για ποσά αυτού του ύψους. Οι Πορτογάλοι κοστολογούν τον 27χρονο διεθνή επιθετικό τουλάχιστον στα 50 εκατ. ευρώ και θα εξετάσουν μόνο προτάσεις που πλησιάζουν ή καλύπτουν αυτή την αποτίμηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Παυλίδη περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατ. ευρώ.