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Παναθηναϊκός: Ο μάνατζερ του Τουμπά πήρε θέση για τα σενάρια με Ρωσία

Ο μάνατζερ του Τουμπά πήρε θέση για τις φήμες περί Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ο μάνατζερ του Τουμπά πήρε θέση για τα σενάρια με Ρωσία
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Τέλος στα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Αχμέντ Τουμπά με ομάδες της Ρωσίας έβαλε ο εκπρόσωπός του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική βάση στα σχετικά σενάρια.

Το τελευταίο διάστημα ρωσικά Μέσα ανέφεραν ότι τόσο η Σπαρτάκ Μόσχας όσο και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Αλγερινού κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Χοσέμπα Ντίας, διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα με δηλώσεις του στη Match TV.

«Πρώτον, δεν έχω ακούσει για κανένα ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ ή τη Σπαρτάκ για τον Αχμέντ. Δεύτερον, η μεταγραφή του στη Ρωσία είναι μη ρεαλιστική», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας φρένο στις φήμες περί πιθανής μετακίνησης του πελάτη του.

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