Ενίσχυση στα γκολπόστ με Σένι Ντιένγκ για τον Ατρόμητο

Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημα ο Σενί Ντιένγκ, με την ομάδα του Περιστερίου να ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, ο οποίος τίθεται άμεσα στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο έμπειρος πορτιέρε μετακομίζει στο Περιστέρι ως ελεύθερος, αποτελώντας την τέταρτη προσθήκη στο ρόστερ του Ατρομήτου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ντιένγκ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κυανόλευκους» και επέλεξε τη φανέλα με το αρθμό 88 για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σένι Ντιένγκ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα μας ως ελεύθερος.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας, ύψους 1,93 μ., γεννήθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στην Championship. Ο Ντιένγκ έχει καταγράψει 121 συμμετοχές με την ΚΠΡ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης 52 φορές με τη Μίντλεσμπρο, 32 με την Ντονκάστερ, 18 με την Νταντί, 16 με τη Στίβενεϊτζ και τρεις με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Από το 2023 ανήκε στη Μίντλεσμπρο.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνίστηκε σε 46 από τα 48 παιχνίδια της ΚΠΡ στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ντιένγκ έχει φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης. Μάλιστα, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2022, ενώ έχει καταγράψει δύο συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο νέος τερματοφύλακας του Ατρομήτου φορά πλέον το «88» και έρχεται στο Περιστέρι με σημαντικές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο και σε μία ιδιαίτερα παραγωγική ηλικία για τη θέση του.

Να τονιστεί πως βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση το καλοκαίρι, συμμετείχε στο camp της Μίντλεσμπρο στην Πορτογαλία και αγωνίστηκε ως βασικός απέναντι σε Σέλτικ και Φαρένσε, σε φιλικές αναμετρήσεις.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ντιένγκ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ, πραγματικά, να ξεκινήσει το ταξίδι μου με τον Ατρόμητο.

Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε κέρδισε, ώστε να πεις «ναι» στην πρόταση της ομάδας μας;

«Με προσέγγισαν υπέροχα οι άνθρωποι της ομάδας. Ο κ. Αγγελόπουλος, ο προπονητής μας, Ντούσαν Κέρκεζ, όλοι στον Ατρόμητο. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το project. Έχω έναν φίλο που παίζει εδώ, τον Στίβεν Τσούμπερ, επίσης.

Του έστειλα, μιλήσαμε, μου είπε τα καλύτερα και από εκείνη την στιγμή, ήθελα πολύ να έρθω!»

Ποιο θεωρείς πως είναι το μεγαλύτερό σου προσόν στη θέση σου;

«Θέλω να το δείξω. Να σας κάνω να αντιληφθείτε τι είδους γκολκίπερ είμαι με τις εμφανίσεις μου. Λίγα λόγια, πολλή δουλειά!»

Ποιος είναι ο στόχος που έχεις θέσει με τον Ατρόμητο, για την επικείμενη σεζόν;

«Θέλω να αποτελώ μέλος της ομάδας και να τα δίνουμε όλα σε κάθε παιχνίδι. Δεν θέλω να βάλω… ταβάνι στα όνειρά μας. Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του club.»

Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο της ομάδας μας;

«Μπορούν να περιμένουν από εμένα οι φίλοι του Ατρομήτου να δίνω το 100% μου για αυτήν τη φανέλα. Στην προπόνηση, στο παιχνίδι, παντού. Για να οδηγήσουμε τον Ατρόμητο εκεί που αξίζει να βρίσκεται.

Θα ήθελα να τους πω πως θα έχουμε μία όμορφη σεζόν μαζί. Ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο!»