«Κλείνει» τον Κώστογλου από τη Ντόρτμουντ ο ΠΑΟΚ

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ μπορεί να άνοιξε… πληγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, ωστόσο άνοιξε και δίαυλο επικοινωνίας με τους «Βεστφαλούς».

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη παραχώρηση του «Ντέλια», οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου του Βορρά» έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Χρήστου Κώστογλου.

Πρόκειται για 17χρονο πολυσύνθετο μέσο (27/6/2009), διεθνή με την Κ17 της Εθνικής Ελλάδας, ο οποίος είχε ακόμη ένα χρόνο στη συνεργασία του με τους Βεστφαλούς. Ωστόσο, πείστηκε και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του για την επόμενη τριετία στην Τούμπα.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε συνολικά σε 28 παιχνίδια με τις U17 & U19 της Μπορούσια, έχοντας απολογισμό 12 γκολ και οκτώ ασίστ σε 2.236' αγωνιστικά λεπτά.