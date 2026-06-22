Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου , με τα μέλη της ομάδας να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, μετά το σφύριγμα της λήξης στον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία.

Η Αίγυπτος έζησε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ποδοσφαιρικής ιστορίας της μετά τη νίκη με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας στο Βανκούβερ.

Με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, οι παίκτες των «Φαραώ» ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας ένα αποτέλεσμα που σηματοδοτεί μια ιστορική σελίδα για το αιγυπτιακό ποδόσφαιρο.

Ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού επιτελείου και φίλαθλοι έγιναν ένα στις εξέδρες του γηπέδου, πανηγυρίζοντας τη σπουδαία επιτυχία που πέτυχε η εθνική ομάδα της Αιγύπτου.

Δείτε στιγμές από τους πανηγυρισμούς της Αιγύπτου μετά τη λήξη της αναμέτρησης: