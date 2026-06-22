Η Αίγυπτος, έχοντας πρωτοστάτη τον Μο Σαλάχ, επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας, με την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της νίκη σε Μουντιάλ .

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Μο Σαλάχ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, με ένα γκολ και μια ασίστ συνέβαλε καθοριστικά ώστε η χώρα του να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Μουντιάλ, 92 χρόνια και 25 ημέρες μετά την παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση.