ΠΑΟΚ: Υπογράφει σήμερα ο Αλέσιο Λίσι, πρώτη προπόνηση το απόγευμα

Ημέρα εξελίξεων είναι η σημερινή (22/06) για τον ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώνεται και τυπικά η συμφωνία με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου του Βορρά» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου (21/06) και σήμερα αναμένεται να βρεθεί στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, προκειμένου να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Λίγες ώρες αργότερα (19:00) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Λίσι να πραγματοποιεί την πρώτη του γνωριμία με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχασε χρόνο από την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, καθώς το βράδυ του Σαββάτου είχε συνάντηση εργασίας με τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια στο Μακεδονία Παλάς. Οι τρεις άνδρες συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την καθημερινότητα της ομάδας, ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ακολουθεί.