ΠΑΟΚ: Αφίχθη στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι - Τον υποδέχθηκε ο Λέο Μάτος

Έτοιμος να γυρίσει σελίδα είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία στο πρόσωπο του Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός πάτησε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (21/06), φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με μια μικρή καθυστέρηση, με τον νέο ο αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ, Λέο Μάτος, να τον καλωσορίζει θερμά.

Πλέον μένουν μόνο τα τυπικά, ώστε η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να ολοκληρωθεί ώστε να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Λίσι: