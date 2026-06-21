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ΠΑΟΚ: Αφίχθη στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι - Τον υποδέχθηκε ο Λέο Μάτος

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Κυριακής (21/6) ο Αλέσιο Λίσι, με τον νέο αθλητικό διευθυντή του «Δικεφάλου», Λέο Μάτος, να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο. 

ΠΑΟΚ: Αφίχθη στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι - Τον υποδέχθηκε ο Λέο Μάτος
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Έτοιμος να γυρίσει σελίδα είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία στο πρόσωπο του Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός πάτησε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής (21/06), φτάνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με μια μικρή καθυστέρηση, με τον νέο ο αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕ, Λέο Μάτος, να τον καλωσορίζει θερμά.

Πλέον μένουν μόνο τα τυπικά, ώστε η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να ολοκληρωθεί ώστε να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Λίσι:

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