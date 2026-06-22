Έριξε «βόμβα» για Αντετοκούνμπο ο Στάιν: «Ρεαλιστικές οι πιθανότητες να πάει στους Σέλτικς»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μιλγουόκι Μπακς να φέρονται αποφασισμένοι να ξεκαθαρίσουν το τοπίο πριν από τη διαδικασία του NBA Draft που θα διεξαχθεί την Τρίτη (ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Μέχρι πρότινος, οι Μαϊάμι Χιτ εμφανίζονταν ως το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, όμως τα δεδομένα φαίνεται πως αλλάζουν. Σύμφωνα με τον γνωστό NBA insider Μαρκ Στάιν, οι Μπόστον Σέλτικς επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο και πλέον έχουν σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουν τη «μάχη» για την υπογραφή του Greek Freak.

Όπως αναφέρει ο Στάιν, η Βοστώνη εξετάζει ένα πακέτο ανταλλαγής με κεντρικό πρόσωπο τον Τζέιλεν Μπράουν, ενώ οι Μπακς εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε συμφωνία ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή τρίτης ομάδας.

Την ίδια στιγμή, το Μαϊάμι συνεχίζει να πιέζει για την ολοκλήρωση του deal, προσφέροντας τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ και Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, μαζί με την 13η επιλογή του φετινού Draft. Οι Χιτ φέρονται μάλιστα πρόθυμοι να ενισχύσουν περαιτέρω την πρότασή τους με επιπλέον draft picks ή παίκτες, προκειμένου να πείσουν το Μιλγουόκι.

Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς προσπαθούν να χτίσουν ένα πακέτο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Μπακς. Πέρα από τον Μπράουν, οι άνθρωποι του Μιλγουόκι φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον νεαρό Ισπανό Ούγκο Γκονζάλεθ, ενώ θα επιθυμούσαν και ένα πιο υψηλό draft pick από το Νο. 27 που διαθέτει φέτος η Βοστώνη.