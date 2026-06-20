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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προσφέρουν τέσσερις παίκτες και draft picks για το μεγάλο trade

Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο εντείνονται όσο πλησιάζει το NBA Draft, με τους Μαϊάμι Χιτ να φέρονται έτοιμοι να καταθέσουν ισχυρή πρόταση στους Μπακς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προσφέρουν τέσσερις παίκτες και draft picks για το μεγάλο trade
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Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ που κάνουν λόγο για εξελίξεις στην υπόθεσή του πριν από τη διαδικασία του NBA Draft.

Με το Draft να απέχει μόλις λίγες ημέρες, οι φήμες που συνδέουν τους Μαϊάμι Χιτ με τον Έλληνα σούπερ σταρ γίνονται ολοένα και πιο έντονες, με την ομάδα της Φλόριντα να παρουσιάζεται ως ένα από τα φαβορί για την απόκτησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Σάιντερι, οι Χιτ εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσφέρουν στους Μπακς τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Νίκολα Γιόβιτς, καθώς και το Νο. 13 του φετινού Draft, μαζί με ακόμη μία μελλοντική επιλογή πρώτου γύρου.

Ωστόσο, οι Μπακς δεν δείχνουν μέχρι στιγμής πρόθυμοι να αποδεχθούν τη συγκεκριμένη πρόταση, καθώς φέρονται να αξιώνουν περισσότερα ανταλλάγματα προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ένα ενδεχόμενο mega trade που θα αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

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