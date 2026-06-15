Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ παραμένουν φαβορί, στο κάδρο και οι Σέλτικς

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ΝΒΑ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, με τα σενάρια για το μέλλον του να παραμένουν στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τον έγκριτο NBA insider, Μαρκ Στάιν, οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα άσου. Όπως αναφέρει, ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ, καθώς και το Νο. 13 του επερχόμενου draft.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος σημειώνει πως σε ένα ενδεχόμενο deal οι τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος των ανταλλαγμάτων προς το Μιλγουόκι, μαζί με την επιλογή στο Νο. 13 του Draft και επιπλέον μελλοντικά picks.

Παρά το γεγονός ότι οι Χιτ εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον «Greek Freak», οι Σέλτικς συγκαταλέγονται επίσης στις ομάδες που διατηρούν ισχυρές πιθανότητες να μπουν δυναμικά στη διεκδίκησή του.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τη στάση της Βοστώνης και το κατά πόσο θα ήταν διατεθειμένη να συμπεριλάβει τον Τζέιλεν Μπράουν σε ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίου το μέλλον στους Μπακς φαίνεται αβέβαιο έπειτα από 13 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην ομάδα.