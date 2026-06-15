· Μαϊάμι Χιτ · Μιλγουόκι Μπακς · Μπόστον Σέλτικς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ παραμένουν φαβορί, στο κάδρο και οι Σέλτικς

Νέα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, με το Μαϊάμι να βρίσκεται στην πρώτη θέση των υποψηφίων και τη Βοστώνη να εξετάζει τα δικά της σενάρια.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ παραμένουν φαβορί, στο κάδρο και οι Σέλτικς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στο ΝΒΑ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, με τα σενάρια για το μέλλον του να παραμένουν στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τον έγκριτο NBA insider, Μαρκ Στάιν, οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να θεωρούνται το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα άσου. Όπως αναφέρει, ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής θα μπορούσε να περιλαμβάνει τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ, καθώς και το Νο. 13 του επερχόμενου draft.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος σημειώνει πως σε ένα ενδεχόμενο deal οι τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος των ανταλλαγμάτων προς το Μιλγουόκι, μαζί με την επιλογή στο Νο. 13 του Draft και επιπλέον μελλοντικά picks.

Παρά το γεγονός ότι οι Χιτ εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως ο επικρατέστερος προορισμός για τον «Greek Freak», οι Σέλτικς συγκαταλέγονται επίσης στις ομάδες που διατηρούν ισχυρές πιθανότητες να μπουν δυναμικά στη διεκδίκησή του.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τη στάση της Βοστώνης και το κατά πόσο θα ήταν διατεθειμένη να συμπεριλάβει τον Τζέιλεν Μπράουν σε ένα πιθανό πακέτο ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίου το μέλλον στους Μπακς φαίνεται αβέβαιο έπειτα από 13 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:11 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Νικ Καλάθης για το μεγάλο deal - Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια

12:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

11:58 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Streaming η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης

11:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Νέα δεδομένα για Βλαχοδήμο - Τι ισχύει με την παραμονή του στη Σεβίλλη

11:35 MVP

O πιο στιλάτος «Knick» λέγεται Tyler Kolek

11:26 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Γιλέκα από την κατάψυξη φορούν οι Ισπανοί για τη ζέστη

11:03 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ύμνοι για Γιαμάλ - «Το επόμενο παγκόσμιο είδωλο»

10:46 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Στη Γλυφάδα οι αγώνες του για το CEV Champions League - Οι ατάκες του Δημάρχου

10:33 BET ON

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το Pamestoixima.gr

10:06 MVP

Μάικαλ Μπρίτζες: Ο μόνος «Knick» που φοβήθηκε στο 2-0

09:50 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ παραμένουν φαβορί, στο κάδρο και οι Σέλτικς

09:38 GREEK BASKET LEAGUE

Ώρα Σπανούλη στον Άρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας