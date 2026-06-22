Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Ισχυρή καταιγίδα την ώρα του αγώνα Γαλλία - Ιράκ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές καταιγίδες στη Φιλαδέλφεια τις επόμενες ώρες, εκεί όπου είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και το Ιράκ για τη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 00:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη διεξαγωγή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καταιγίδων στην περιοχή του γηπέδου λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε περίπτωση που καταγραφούν κεραυνοί ή βροντές σε κοντινή απόσταση από το στάδιο, θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι κανονισμοί προβλέπουν την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης για λόγους προστασίας παικτών, τεχνικών επιτελείων, φιλάθλων και εργαζομένων. Η επανέναρξη του αγώνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα χωρίς να σημειωθεί νέα ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ως εκ τούτου, οι καιρικές εξελίξεις αναμένεται να παρακολουθούνται στενά μέχρι τη σέντρα του αγώνα, με το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή προσωρινής διακοπής να παραμένει ανοιχτό εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Φιλαδέλφεια.