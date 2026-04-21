Φώτης Ιωαννίδης: Αποφεύγει το χειρουργείο και επιστρέφει στη δράση

Ανατροπή σκηνικού με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν νιώθει πλέον ενοχλήσεις στο γόνατο.

Θετικά είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο διεθνής φορ της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας υπέστη υποτροπή στο πρόβλημα στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου στις αρχές Φεβρουαρίου και υπήρχε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, ο 26χρονος επιθετικός συμβουλεύτηκε και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας.

Αποφασίστηκε, ωστόσο, να ακολουθηθεί ειδική αγωγή για έναν μήνα και αν δεν υπάρξει βελτίωση, τότε να επιλεχθεί η λύση της επέμβασης.

Τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως τα πράγματα πάνε καλύτερα, καθώς ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού δεν αισθάνεται πλέον ενοχλήσεις.

Δημοσίευμα της «A Bola», μάλιστα, αναφέρει ο Ιωαννίδης είναι πιθανό να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση την επόμενη εβδομάδα εναντίον της Τοντέλα (29/4), σε έναν εξ αναβολής αγώνα.

Από την πλευρά του ο Ρουί Μπόρζες στη συνέντευξη πριν από το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Μπενφίκα, είχε αποκαλύψει ότι ο Έλληνας επιθετικός έκανε ήδη προπόνηση στο γήπεδο.