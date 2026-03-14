Ολυμπιακός: «Μουζακίτης, ο μέσος που λατρεύει ο Λουίς Ενρίκε και... κυνηγάει ο Κάμπος»

Οι Γάλλοι επιστρέφουν για τον Χρήστο Μουζακίτη, τον τοποθετούν ξανά στο κάδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, αναφέρουν ότι «ο δυναμικός μέσος λατρεύεται από τον Λουίς Ενρίκε» και αποκαλύπτουν τις κινήσεις του Πορτογάλου αθλητικού διευθυντή της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λουίς Κάμπος.

«Νεαρός Έλληνας στο ραντάρ της Παρί Σεν Ζερμέν, και είναι έκπληξη!», αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα sport.fr.

«Ο Λουίς Κάμπος έπαιξε ένα απροσδόκητο χαρτί για την Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο 19χρονος Έλληνας-θαύμα του Ολυμπιακού, βρίσκεται τώρα στο ραντάρ της παριζιάνικης ομάδας.

Αυτός ο δυναμικός μέσος, που λατρεύεται από τον Λουίς Ενρίκε για την εκρηκτικότητα και το όραμά του, ενσαρκώνει το τολμηρό στοίχημα μιας Παρί Σεν Ζερμέν που αναζητά φθηνά διαμάντια.

Ενώ οι φήμες πυροδοτούν την αγορά μεταγραφών με ονόματα όπως ο Έντσο Φερνάντεζ και ο Γιαν Ντιομαντέ, ο Κάμπος ενεργοποιεί τις επαφές του με την Ελλάδα χωρίς επίσημη προσφορά προς το παρόν, στοχεύοντας σε μια μεταγραφή το καλοκαίρι του 2026»,αναφέρει και συνεχίζει:

«Ο Μουζακίτης, ένα καθαρόαιμο ταλέντο που εντοπίστηκε στην ελληνική Super League, αντιπροσωπεύει την αντίθεση της σπατάλης του Κατάρ: ελεύθερος ή με μια μέτρια τιμή, θα μπορούσε να γίνει ένας μελλοντικός βασικός παίκτης όπως ο Βιτίνια. Αλλά ο ανταγωνισμός υπόσχεται να είναι σκληρός, με τους ευρωπαϊκούς γίγαντες να βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση.

Ο Λουίς Κάμπος, ένας δεξιοτέχνης στις διακριτικές κινήσεις, παίζει ένα ατού εδώ. Με την Παρί Σεν Ζερμέν να ετοιμάζει μια σημαντική αναμόρφωση το επόμενο καλοκαίρι αυτή η επιλογή στην Αθήνα συμβολίζει μια ρεαλιστική μετατόπιση. Η εποχή μετά τον Μπαπέ απαιτεί νοημοσύνη: επένδυση σε ακατέργαστο ταλέντο αντί για υπερεκτιμημένα αστέρια.

Για τον Ενρίκε, ο οποίος ονειρεύεται ένα ανανεωμένο και φιλόδοξο αποδυτήριο, ο Μουζακίτης πληροί όλες τις προϋποθέσεις: σωματική, τεχνική και ψυχικά ισχυρή. Στην Παρί ΣΖ, όπου κάθε μεταγραφική περίοδος φέρνει εκπλήξεις, αυτός ο σχετικά άγνωστος Έλληνας παίκτης θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο».