«Ο Γεντβάι επιστρέφει στην Ντινάμο»

Αν και ο Τιν Γεντβάει έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό δημοσιεύματα τον θέλουν μια ανάσα από την επιστροφή του στην ομάδα του Ζάγκρεμπ.

Σενάριο το οποίο είχε «παίξει» έντονα και το περασμένο καλοκαίρι χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί με τον έμπειρο αμυντικό να συνεχίζει να φοράει τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Σύμφωνα με το δημοσιεύματα του «jutarnji.hr» τα πράγματα αυτή τη φορά είναι πιο εύκολα για να γίνει πραγματικότητα η επιστροφή, μιας και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Ο Γεντβάι είναι στα πρόθυρα της επιστροφής στην Ντιναμό» με τις πληροφορίες να τονίζουν ότι το deal θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ποσό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου.