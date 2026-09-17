ΑΕΚ: Απομένει μόνο η ανακοίνωση για Ερτέλ - Συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών, καθώς ο Τομά Ερτέλ βρίσκεται προ των πυλών της Ένωσης.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά μονοετές συμβόλαιο, με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Ο 37χρονος Γάλλος διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζενίτ και Βιλερμπάν είναι ορισμένοι από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του.

Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται το ισπανικό πρωτάθλημα με τη Ρεάλ, δύο Κύπελλα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, όπου αναδείχθηκε ισάριθμες φορές MVP, το γαλλικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Τουρκίας. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί δύο φορές κορυφαίος πασέρ της EuroLeague.

Σημαντικές είναι και οι διακρίσεις του με την Εθνική Γαλλίας, με την οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket του 2013, το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συνολικά, έχει πανηγυρίσει πέντε μετάλλια με τους «τρικολόρ».

Η επικείμενη απόκτησή του αναμένεται να καταγραφεί στις σημαντικότερες μεταγραφές της ΑΕΚ επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Ερτέλ προέρχεται από πρόσφατη παρουσία στη Euroleague. Την περασμένη σεζόν, με τη Βιλερμπάν, είχε 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το BCL και ο στόχος του NBA Europe

Η μεταγραφή του Ερτέλ δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της περιφέρειας, αλλά συνδέεται και με τις υψηλές φιλοδοξίες της ΑΕΚ. Το Basketball Champions League αποτελεί βασικό στόχο της νέας σεζόν, καθώς ο πρωταθλητής και ο φιναλίστ της διοργάνωσης για την περίοδο 2026/27 θα εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη σεζόν της νέας ευρωπαϊκής λίγκας που δημιουργούν NBA και FIBA, με την έναρξή της να αναμένεται το φθινόπωρο του 2027.