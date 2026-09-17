Σλούκας: «Από τους μεγαλύτερους ηγέτες και οραματιστές ο Παύλος Γιαννακόπουλος» (vid)

Με ξεχωριστές αναφορές στον Παύλο Γιαννακόπουλο, τη μεγάλη του προσφορά στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και στη νέα εποχή που έχει ανοίξει για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου ενόψει του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το «τριφύλλι» εκπροσωπήθηκε στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» από τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι σημαίνει Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά και στο γεγονός ότι την πρώτη φορά που αγωνίστηκε στο τουρνουά αυτό ήταν στο παλιό ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας

«Καλησπέρα. Μιλάμε για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, έναν από τους μεγαλύτερους διοικητικούς ηγέτες και ευεργέτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έναν οραματιστή της Παναθηναϊκής ιδέας, που άφησε τη δική του ξεχωριστή παρακαταθήκη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ ήταν στο παλιό ΟΑΚΑ. Τώρα θα αγωνιστώ στο νέο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κάνει συνεχώς βήματα μπροστά.

Μπαίνουμε πλέον στα τελευταία φιλικά παιχνίδια, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε».