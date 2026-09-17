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Άρης: Με Μοκόκα στο Βελιγράδι για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού φιλικού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (18/09, 20:00). Στην αποστολή της ομάδας βρίσκεται και ο Άνταμ Μοκόκα.

Άρης: Με Μοκόκα στο Βελιγράδι για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα
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Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό φιλικό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (18/09, 20:00). Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος τις τελευταίες δύο ημέρες συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος των προπονήσεων.

Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους και δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στη Σερβία.

Η αποστολή του Άρη:

Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, Βασίλη Τολιόπουλο, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, Λευτέρη Μποχωρίδη, Ματ Μόργκαν, Ε.J. Λίντελ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς, Άνταμ Μοκόκα.

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