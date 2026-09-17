· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο χαμογελαστός Κωνσταντέλιας, αγκαλιά με τον Καρέτσα (Video)

Οι δύο Έλληνες της Μπορούσια Ντόρτμουντ σκέφτονται αισιόδοξα παρά τις αναποδιές και η ίδια η γερμανική ομάδα το επιβεβαίωσε με τις αναρτήσεις της. 

Ο χαμογελαστός Κωνσταντέλιας, αγκαλιά με τον Καρέτσα (Video)
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε την επίσημη φωτογράφησή της ενόψει της σεζόν 2026-27. Οι Βεστφαλοί μέσω social media μοιράστηκαν κάποια στιγμιότυπα από τη διαδικασία και την παράσταση έκλεψαν τα δύο ελληνόπουλα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματούσε να χαμογελά, παρότι φορούσε ειδικό προστατευτικό στο χειρουργημένο πόδι. Αγκάλιαζε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Κάτι που «ζέστανε» τις καρδιές όλων.

Μάλιστα, στη φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Γερμανοί, αναφέρουν: «Ακόμη ο Κωνσταντέλιας χαμογελά»!

Δείτε το σχετικό video της φωτογράφησης:

https://www.instagram.com/reel/DdY85FrogD6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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