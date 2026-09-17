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Παναθηναϊκός: Στο T-Center για τη συνέντευξη Τύπου του «Π. Γιαννακόπουλος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έφτασε στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός: Στο T-Center για τη συνέντευξη Τύπου του «Π. Γιαννακόπουλος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Στο «T-Center» βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου, με την παρουσία του στο γήπεδο του «Τριφυλλιού» να ξεχωρίζει πριν από την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης.

Το «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει πλέον καθιερωθεί στο καλεντάρι της ομάδας και στην 8η έκδοσή του θα φιλοξενήσει, πέρα από τους «πράσινους», τον ΠΑΟΚ, τη Μπουργκ και την Παρτιζάν.

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