Ολυμπιακός: Οι πρώτες εικόνες του Μουαντιλμαντζί στα «ερυθρόλευκα»

Στην Αθήνα κατέφθασε το βράδυ της Τετάρτης (18/09) για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, με τον επιθετικό από το Τσαντ να αποτελεί το τελευταίο «χτύπημα» των Πειραιωτών στην μεταγραφική περίοδο.

Ο υψηλόσωμος φορ αποκτήθηκε έναντι 8 εκατομμυρίων από την Σαμσουνσπόρ και θα πλαισιώσει τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και τον Αρμάντο Γκονζάλες στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Ιμανόλ Αγκουαθίλ.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μοιράστηκε μέσω των social media τις πρώτες εικόνες του 28χρονου με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Μουαντιλμαντζί να έρχεται από χρονιά με 23 γκολ σε 52 εμφανίσεις.