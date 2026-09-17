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Ολυμπιακός: Οι πρώτες εικόνες του Μουαντιλμαντζί στα «ερυθρόλευκα»

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει τις πρώτες εικόνες του 28χρονου επιθετικού στα «ερυθρόλευκα». 

Ολυμπιακός: Οι πρώτες εικόνες του Μουαντιλμαντζί στα «ερυθρόλευκα»
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Στην Αθήνα κατέφθασε το βράδυ της Τετάρτης (18/09) για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, με τον επιθετικό από το Τσαντ να αποτελεί το τελευταίο «χτύπημα» των Πειραιωτών στην μεταγραφική περίοδο.

Ο υψηλόσωμος φορ αποκτήθηκε έναντι 8 εκατομμυρίων από την Σαμσουνσπόρ και θα πλαισιώσει τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και τον Αρμάντο Γκονζάλες στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Ιμανόλ Αγκουαθίλ.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μοιράστηκε μέσω των social media τις πρώτες εικόνες του 28χρονου με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Μουαντιλμαντζί να έρχεται από χρονιά με 23 γκολ σε 52 εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/p/DdZE36QHH1a/
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