Ολυμπιακός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός μετά την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στη Γιαγκελόνια στρέφει το βλέμμα του στο πρωτάθλημα, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Λεβαδειακό στο πλαίσο της πέμπτης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχουν για ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι τη στήριξη του κόσμου της, με την ΠΑΕ να ενημερώνει πως έχουν βγει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του «Λάμπρος Κατσώνης».

Η ανακοίνωση:

«Για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, που θα γίνει την Κυριακή (20/9, 17:00) στο Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν».