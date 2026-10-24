GBL: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό - Καρδίτσα, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και όλους τους αγώνες - Ώρες και κανάλια

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου για την Greek Basket League 

GBL: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό - Καρδίτσα, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και όλους τους αγώνες - Ώρες και κανάλια
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Παρά το μεγαλύτερο σκάνδαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ, συνεχίζουν κανονικά το Σαββατοκυρίακο οι αγώνες της Greek Basket League, αφού δεν υπήρξε κάποια απόφαση για προσωρινή αναστολή του πρωταθλήματος.

Έτσι, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα γίνει τζάμπολ σε 5 συνολικά αναμετρήσεις από τις οποίες ξεχωρίζει η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Καρδίτσας αλλά και το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στις 15:00 με τη Μύκονο να υποδέχεται τον Άρη, ενώ στις 17:00 η Δόξα Λευκάδας αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στην έδρα της.

Το ντέρμπι της ημέρας έχει τζάμπολ στις 17:30 με τον ΠΑΟΚ του Τσέντι Όσμαν να υποδέχεται στο «Παλατάκι» την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει και το Περιστέρι – Μαρούσι.

Στις 19:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Καρδίτσα στο Telekom Center Athens.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

  • Mύκονος Betsson – Άρης (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1)
  • Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής (17:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 4)
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1, ΣΚΑΪ)
  • Περιστέρι – Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 5)
  • Παναθηναϊκός – Καρδίτσα (19:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV 3)
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