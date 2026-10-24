Nέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»
Τα δύο σοβαρά ερωτήματα που έθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφορικά με το σκάνδαλο που μαστίζει το Ελληνικό μπάσκετ
Την ώρα που οι αποκαλύψεις αναφορικά με το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ διαδέχονται η μία την άλλη, με τον Πέτρο Παπαπέτρου να κρίνεται προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ αναμένονται και νέες συλλήψεις διαιτητών, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε δύο εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Μέσω ανάρτησης του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε δυο σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο Ελληνικό μπάσκετ και στην κοινωνία γενικότερα.
- Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;
- Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;