Nέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

Τα δύο σοβαρά ερωτήματα που έθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφορικά με το σκάνδαλο που μαστίζει το Ελληνικό μπάσκετ

Nέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»
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Την ώρα που οι αποκαλύψεις αναφορικά με το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ διαδέχονται η μία την άλλη, με τον Πέτρο Παπαπέτρου να κρίνεται προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ αναμένονται και νέες συλλήψεις διαιτητών, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε δύο εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μέσω ανάρτησης του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε δυο σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο Ελληνικό μπάσκετ και στην κοινωνία γενικότερα.

  1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;
  2. Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;
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