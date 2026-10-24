Nέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

Την ώρα που οι αποκαλύψεις αναφορικά με το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του Ελληνικού μπάσκετ διαδέχονται η μία την άλλη, με τον Πέτρο Παπαπέτρου να κρίνεται προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ αναμένονται και νέες συλλήψεις διαιτητών, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε δύο εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μέσω ανάρτησης του στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε δυο σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση που έχει προκαλέσει σεισμό στο Ελληνικό μπάσκετ και στην κοινωνία γενικότερα.