«Βόμβες» Γκριγκόνις: «Έλεγαν πως ο Γιαννακόπουλος λέει βλακείες τώρα όμως γελάει»

Ο Μάριους Γκριγκόνις πήρε θέση για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του Ελληνικού μπάσκετ και σχολίασε τις εξελίξεις, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να κάνει λόγο για δικαίωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που από την αρχή μιλούσε για όσα συνέβαιναν, με πολλούς να προσπαθούν παρουσιάσουν τα λεγόμενά του ως ανοησίες, ωστόσο τελικά εκείνος είναι αυτός που γελάει.

Ο Λιθουανός γκαρντ, σχολίασε επίσης ορισμένες... ύποπτες διαιτησίες που είχε δει να συμβαίνουν στο Ελληνικό πρωτάθλημα και στάθηκε και στις φανέλες του Ολυμπιακού, που βρέθηκαν στο σπίτι της Βάσως Τσαρούχα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκριγκόνις στο «Basket News»

Για τις υποψίες που υπήρχαν: «Υπήρχαν πολλές υποψίες. Και ο ιδιοκτήτης μας στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα έλεγε συνέχεια, ενώ όλοι ήθελαν να τον παρουσιάζουν σαν να έλεγε ανοησίες. Αλλά τώρα όλα έχουν βγει στο φως. Υπήρχαν σίγουρα δύο παιχνίδια, ίσως και περισσότερα, στα οποία δεν κρατούσαν καν τα προσχήματα. Αλλά, ξανά, όταν παίζεις, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Σκέφτεσαι ότι ίσως είναι απλώς μία από εκείνες τις μέρες. Είναι καλό, όμως, που τέτοια πράγματα τελικά βγαίνουν στο φως, γιατί ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Πιστεύω πραγματικά ότι τέτοια φαινόμενα υπάρχουν στον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ, και πρέπει να εντοπίζονται».

Για το αν αναφέρεται στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην EuroLeague: «Περισσότερο στην Ελλάδα. Αλλά, ξανά, δεν μπορώ να παριστάνω τον ειδικό και να σας πω ακριβώς τι συνέβη. Έχεις υποψίες, αλλά μετά έρχεται εκείνη η μέρα, περνάει και το ξεχνάς. Ωστόσο, αυτές οι συζητήσεις υπάρχουν πάντα και πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν».

Για το επίπεδο της διαιτησίας στην EuroLeague: «Οι καλύτεροι διαιτητές πρέπει να βρίσκονται στην EuroLeague, όπως και οι καλύτεροι παίκτες. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει διαφορά. Είναι σαν να πηγαίνεις να παίξεις στη δεύτερη κατηγορία της Λιθουανίας και μετά να έρχεσαι στην EuroLeague. Είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι η EuroLeague έχει τους καλύτερους διαιτητές».

Για το ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλούσε για “EuroLeague mafia”: «Δεν θέλω να πω κάτι πολύ βαρύ. Εκείνος τα παρουσίαζε με τον δικό του τρόπο, αλλά δεν νομίζω ότι πολλοί γελούν μαζί του τώρα. Τώρα γελάει εκείνος. Όπως είπα, μπορεί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω κάποια απόδειξη».

Για το αν είχε συναντήσει ύποπτες καταστάσεις με τη Βασιλική Τσαρούχα στους ελληνικούς τελικούς: «Σε εκείνους τους τελικούς υπήρχε πάντα... χάος στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς μάλιστα διακόπηκε και μετά ξεκινήσαμε ξανά».

Για το ζήτημα των αποδεικτικών στοιχείων: «Αλλά, ξανά, όσον αφορά τις αποδείξεις, τι βρήκαν πέρα από τα χρήματα;».

Για το ότι στα κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνονταν λάπτοπ και κινητά: «Βρήκαν και κάτι άλλο. Ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες».

Για το ότι στις φωτογραφίες υπήρχαν κόκκινες φανέλες: «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω…».