Super League 2: Τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία της 8ης αγωνιστικής - Τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η αναμέτρηση στο «Ελ Πάσο» αλλά και ο αγώνας του Πανσερραϊκού με την Ελλάς Σύρου ξεχωρίζουν 

Super League 2: Τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία της 8ης αγωνιστικής - Τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Με τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η 8η αγωνιστική της Super League 2, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές μονομαχίες και ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στην αναμέτρηση της Athens Kallithea με την ΑΕΛ Novibet, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 14:45. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της αγωνιστικής.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, ενώ ο Ολυμπιακός Β αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης, σε δύο ακόμη αναμετρήσεις που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Παράλληλα, ο Απόλλων Καλαμαριάς φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου, σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται μετά την παραίτηση του Τάτση από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

  • 14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Γρ. Λαμπράκης»)
  • 15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου (YouTube SL2, Δημ. Σερρών)
  • 15:00 Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης (Προπ. Κέντρο Ρέντη) 1
  • 15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου (YouTube SL2, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

  • 14:45 Πανιώνιος - Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιώνιου)
  • 15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
  • 15:00 Πανθρακικός - Αστέρας AKTOR B (ΔΑΚ Κομοτηνής)
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