Premier League: Στον «αέρα» τέσσερα παιχνίδια λόγω κακοκαιρίας

Για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί αναβολή αγώνα της Premier League

Premier League: Στον «αέρα» τέσσερα παιχνίδια λόγω κακοκαιρίας
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Ανησυχία επικρατεί στην Αγγλία ενόψει των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου στην Premier League, καθώς η καταιγίδα Austen φέρνει ισχυρούς ανέμους και έντονα καιρικά φαινόμενα, θέτοντας σε κίνδυνο τη διεξαγωγή αρκετών αγώνων.

Οι άνεμοι έχουν ξεπεράσει τα 80 μίλια την ώρα σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι αναμετρήσεις της Κυριακής είναι εκείνες που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς στις περιοχές όπου πρόκειται να διεξαχθούν αναμένονται άνεμοι άνω των 50 μιλίων την ώρα.

Τα παιχνίδια που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι:

  • Χαλ Σίτι – Μπρέντφορντ
  • Λίβερπουλ – Μπράιτον
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
  • Σάντερλαντ – Λιντς

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί αναβολή αγώνα της Premier League εξαιτίας της καταιγίδας. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στο πρόγραμμα, εφόσον κριθεί ότι δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια φιλάθλων, παικτών και προσωπικού.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και τις αξιολογήσεις των αρμόδιων αρχών και των διοργανωτών.

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