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GBL: Έγιναν γνωστοί οι πρώτοι διαιτητές μετά το σκάνδαλο - Αυτοί σφυρίζουν στο Μύκονος - Άρης

Ποιοι διαιτητές ορίστηκαν να σφυρίξουν στην πρώτη αναμέτρηση της GBL μετά το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει 

GBL: Έγιναν γνωστοί οι πρώτοι διαιτητές μετά το σκάνδαλο - Αυτοί σφυρίζουν στο Μύκονος - Άρης
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Την ώρα που το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αποκαλύψεις σχετικά με το Λιόλιος Gate έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η αγωνιστική δράση στη Greek Basket League συνεχίζονται κανονικά.

Η Μύκονος Betsson υποδέχεται τον Άρη στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική της GBL και έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Πρόκειται για τον πρώτο ορισμό διαιτητών στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, μετά το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Ηλίας Καρπάνος, Μεγακλής Μαρινάκης και Νίκος Μηλαπίδης αναμένεται να σφυρίξουν στην αναμέτρηση της Stoiximan Basket League.

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