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Ολυμπιακός: Μέσα ο Μπέιλι ενόψει Καλαμάτας - Η αποστολή

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Super League (25/10, 16:00).

Ολυμπιακός: Μέσα ο Μπέιλι ενόψει Καλαμάτας - Η αποστολή
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται σε εξαιρετικό μομέντουμ και να στοχεύουν στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Μία ημέρα πριν την αναμέτρηση στο Φάληρο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή του, με τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει κανονικά τόσο τον Λέον Μπέιλι, όσο και τον Κώστα Φορτούνη που ξεπέρασε πλήρως τον μικροτραυματισμό του.

Θυμίζουμε πως δεν είναι διαθέσιμος ο Παναγιώτης Ρέτσος, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού εκτίει την ποινή του με την ομάδα της Μεσσηνίας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μάριους.

https://www.instagram.com/p/De323srirfa/
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