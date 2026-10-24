Τέλος ο Τζαμπάρι Πάρκερ από την Παρτίζαν

Το τέλος στη συνεργασία της με τον Τζαμπάρι Πάρκερ ανακοίνωσε επίσημα η Παρτίζαν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν από κοινού στη λύση του συμβολαίου του Αμερικανού φόργουορντ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σίριαλ που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Ο Πάρκερ δεν βρισκόταν εδώ και καιρό στα πλάνα της σερβικής ομάδας, καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που συνόδευαν την απόκτησή του. Η παρουσία του στην Παρτίζαν σημαδεύτηκε από αγωνιστικές δυσκολίες και εντάσεις, με αποτέλεσμα να αναζητηθεί λύση για το μέλλον του.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός δεν κατάφερε να εδραιώσει τη θέση του στην ομάδα και τελικά παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπανταλόνα. Εκεί παρουσίασε θετικά δείγματα, ωστόσο το υψηλό οικονομικό κόστος της περίπτωσής του δεν επέτρεψε τη μονιμοποίηση της συνεργασίας.

Η εξέλιξη αυτή δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Παρτίζαν να βρει νέο σταθμό στην καριέρα του. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, δεν οδήγησε σε συμφωνία, καθώς το συμβόλαιο του παίκτη ξεπερνούσε τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Κίνα, χωρίς να προκύψει κάποια συμφωνία. Το γεγονός ότι επρόκειτο για κλειστό διετές συμβόλαιο, χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης, περιόριζε σημαντικά τις επιλογές της σερβικής ομάδας.

Τελικά, Παρτίζαν και Τζαμπάρι Πάρκερ βρήκαν τη λύση που επέτρεψε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους κοινή συναινέσει. Ο Αμερικανός φόργουορντ είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο« Τζαμπάρι Πάρκερ δεν είναι πλέον παίκτης της Παρτίζαν ! Μετά τη λήξη της συνεργασίας του με την Μπανταλόνα, ο Πάρκερ επέστρεψε στο Βελιγράδι, όμως δεν αποτελούσε μέρος της ομάδας των «ασπρόμαυρων». Σήμερα, ο παίκτης και ο σύλλογος βρήκαν τη λύση και, προς αμοιβαία ικανοποίηση, κατέληξαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους. Η ΚΚ Παρτίζαν εύχεται στον Τζαμπάρι Πάρκερ κάθε επιτυχία στο μέλλον», έγραφε η ανακοίνωση.