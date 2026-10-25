Βόλος - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό
Δείτε τις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο.
Με αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στην Καϊράτ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Βόλο (18:00) για την 8η αγωνιστική της Super League.
Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν στην άμυνα, Καμαρά, Κάνγκουα στα χαφ, δεξιά ο Λιβάι Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και ο Τετέι λίγο πίσω από τον Ντέσερς.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Λουζά, Πελίστρι, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος.
Η ενδεκάδα του Βόλου Elabet: Σιαμπάνης, Κάργας, Αγιάκουα, Λεκούς, Τασιούρας, Μεντίλ, Γκονζάλες, Μπούρνιτς, Κόμπα, Λάμπρου, Ουρτάδο.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς.