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Βόλος - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό

Δείτε τις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο.

Βόλος - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό
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Με αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στην Καϊράτ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Βόλο (18:00) για την 8η αγωνιστική της Super League.

Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν στην άμυνα, Καμαρά, Κάνγκουα στα χαφ, δεξιά ο Λιβάι Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και ο Τετέι λίγο πίσω από τον Ντέσερς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Λουζά, Πελίστρι, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος.

Η ενδεκάδα του Βόλου Elabet: Σιαμπάνης, Κάργας, Αγιάκουα, Λεκούς, Τασιούρας, Μεντίλ, Γκονζάλες, Μπούρνιτς, Κόμπα, Λάμπρου, Ουρτάδο.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς.

https://www.instagram.com/p/De6_Q_cDkaA/

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