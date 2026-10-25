· Παναθηναϊκός

Ο «Μανόλο» έπαιξε γκολφ με Χουάντσο και Γκραντ - Φωτογραφία

Φιλικό αγώνα γκολφ μοιράστηκαν οι αθλητές του Παναθηναϊκού με τον Εμμανουήλ Καραλή 

Ο «Μανόλο» έπαιξε γκολφ με Χουάντσο και Γκραντ - Φωτογραφία
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Έναν αγώνα γκολφ απόλαυσε ο Εμμανουήλ Καραλής με τους δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκράντ, όπως έδειξε με ανάρτηση του σε Instagram story ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ.

«Καλό παιχνίδι» έγραψε ο Καραλής στην φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποζάροντας χαμογελαστός και αγκαλιασμένος μαζί με τους αθλητές του Παναθηναϊκού. Ο Γκράντ με τον Χουάντσο διατηρούν στενή σχέση φιλίας και εκτός γηπέδου και περνούν χρόνο μαζί και στα ρεπό τους, αποδεικνύοντας το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια του «επτάστερου».

Δείτε το στιγμιότυπο:

Καραλης - Χουαντσο - Γκραντ
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