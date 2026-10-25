Ο «Μανόλο» έπαιξε γκολφ με Χουάντσο και Γκραντ - Φωτογραφία

Έναν αγώνα γκολφ απόλαυσε ο Εμμανουήλ Καραλής με τους δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκράντ, όπως έδειξε με ανάρτηση του σε Instagram story ο χάλκινος Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ.

«Καλό παιχνίδι» έγραψε ο Καραλής στην φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποζάροντας χαμογελαστός και αγκαλιασμένος μαζί με τους αθλητές του Παναθηναϊκού. Ο Γκράντ με τον Χουάντσο διατηρούν στενή σχέση φιλίας και εκτός γηπέδου και περνούν χρόνο μαζί και στα ρεπό τους, αποδεικνύοντας το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια του «επτάστερου».

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