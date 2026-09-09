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Άρης: Μια... ανάσα από την απόκτηση του Μπρούμα

Προχωρημένες οι συζητήσεις του Άρη με την Μπενφίκα για τον 31χρονο εξτρέμ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε οριστική συμφωνία.

Άρης: Μια... ανάσα από την απόκτηση του Μπρούμα
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Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπρούμα βρίσκεται ο Άρης, με τον 31χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα να αποτελεί τον εκλεκτό των «κίτρινων» για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.

Οι άνθρωποι του Άρη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να ολοκληρώσουν το ρόστερ πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο της ελληνικής αγοράς. Οι θέσεις του αριστερού εξτρέμ και του κεντρικού αμυντικού είναι αυτές που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, με τον Ρουμπέν Ρέγιες και τους συνεργάτες του να χειρίζονται τις ανοιχτές υποθέσεις, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τις ανάγκες της ομάδας.

Η περίπτωση του Μπρούμα είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτή για τον Άρη, καθώς ο 31χρονος ακραίος επιθετικός βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία, μάλιστα, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και την Τετάρτη (09/09), να υπάρξει οριστική συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μπρούμα θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο ρόστερ του Άρη.

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